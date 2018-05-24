Тротц: Овечкин весь плей-офф играет как одержимый, Кузнецов улучшил игру

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Овечкин весь плей-офф играет как одержимый, Кузнецов тоже вывел свою игру на другой уровень. С первых же мгновений было видно, с какой готовностью ребята бросались под шайбы и принимали на себя силовые приёмы. Они оставались предельно дисциплинированными. Соперникам удалось продавить пару шайб за спину Брэйдена Холтби, но я всегда говорил парням, что рано или поздно хоккейные боги выравнивают фортуну, если только вы сами не свернёте с правильной дороги», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.