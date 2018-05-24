Доус: буду праздновать голы в ворота «Барыса», играть с ними будет необычно

Нападающий Найджел Доус прокомментировал свой переход в екатеринбургский «Автомобилист».



«Автомобилист» был хорошей командой в прошлом сезоне, большие ожидания, хочется поскорее начать сезон. Знаю некоторых ребят, общался с Никитой Трямкиным сегодня, будет приятно узнать остальных. «Автомобилист» хочет стать одной из лучших команд. Были варианты с другими клубами, но они вышли на меня первыми, предложили хорошие условия с точки зрения и игрового времени. Мне интересно быть в команде, которая хочет развиваться.



Что касается «Барыса», то они всегда хорошо подбирают иностранцев, пытаются сделать молодых парней лучше. Буду ли праздновать голы в их ворота? Я всегда праздную, не имеет значения, против кого играю, но будет необычно играть против них", — цитирует игрока официальный сайт лиги.