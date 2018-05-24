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Стал известен план предсезонной подготовки «Металлурга» Мг

Стал известен план предсезонной подготовки «Металлурга» Мг
Хоккей / КХЛ

Опубликован план предсезонной подготовки магнитогорского «Металлурга», информирует официальный сайт клуба.

13 июля – сбор команды в Магнитогорске и начало медицинских тестов.

26 июля – «Металлург» традиционно отправится в немецкий Гармиш-Партенкирхен, где в условиях высокогорья проведёт усиленные тренировки и сыграет два контрольных матча. Соперники «Магнитки» по данным играм находятся в стадии согласования.

7 августа – продолжение сборов в Магнитогорске.

С 14 по 18 августа «Металлург» примет участие в челябинском предсезонном турнире за Кубок губернатора Челябинской области. Соперниками станут «Трактор», «Салават Юлаев» и «Авангард».

С 23 по 26 августа уже в Магнитогорске состоится традиционный мемориал Ромазана, на который помимо «Трактора» приедет новосибирская «Сибирь» и нижегородское «Торпедо».

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