Стал известен план предсезонной подготовки «Металлурга» Мг

Опубликован план предсезонной подготовки магнитогорского «Металлурга», информирует официальный сайт клуба.



13 июля – сбор команды в Магнитогорске и начало медицинских тестов.



26 июля – «Металлург» традиционно отправится в немецкий Гармиш-Партенкирхен, где в условиях высокогорья проведёт усиленные тренировки и сыграет два контрольных матча. Соперники «Магнитки» по данным играм находятся в стадии согласования.



7 августа – продолжение сборов в Магнитогорске.



С 14 по 18 августа «Металлург» примет участие в челябинском предсезонном турнире за Кубок губернатора Челябинской области. Соперниками станут «Трактор», «Салават Юлаев» и «Авангард».



С 23 по 26 августа уже в Магнитогорске состоится традиционный мемориал Ромазана, на который помимо «Трактора» приедет новосибирская «Сибирь» и нижегородское «Торпедо».

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