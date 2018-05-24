Николай Кулёмин подпишет контракт с «Металлургом» на 200 млн рублей

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Николай Кулёмин подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом». Зарплата 31-летнего хоккеиста составит 200 млн рублей, из которых 180 млн — базовая часть, а 20 млн — бонусы.



Официально о подписании контракта будет объявлено после 1 июля, когда у Кулёмина истечёт контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» и в НХЛ откроется рынок свободных агентов.



В прошедшем сезоне НХЛ нападающий провёл только 13 матчей и получил тяжёлую травму. На свой счёт Кулёмин записал 3 (1+2) очка при показателе полезности «0».

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