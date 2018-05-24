Тимченко: бюджет СКА будет сокращён, уехали дорогие игроки

Президент петербургского СКА Геннадий Тимченко сказал, что бюджет команды будет сокращён в следующем сезоне.



«Бюджет СКА будет сокращён. Уехали дорогие игроки — Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачёв. Бюджет сократится за счёт этих зарплат», – приводит слова Тимченко ТАСС.



В сезоне-2018/19 потолок зарплат в КХЛ составит 850 млн рублей, штраф за его превышение будет составлять 20%.



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