Стэмкос: с таким вратарём, как Василевский, чемпионское окно никогда не закрыто

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвёл итоги сезона для его команды.

«Хотелось помочь команде команде добиться победы, но, не забивая ни одного гола в последних двух матчах серии, ты чувствуешь, что в конечном счёте подвёл своих товарищей по команде, ведь в «Тампе» рассчитывали на нас как на лидеров нападения.

Чемпионское окно закрыто? Определённо нет, наши ожидания на следующий сезон столь же высоки. С таким вратарём, как Василевский, окно никогда не закрыто», — приводят слова Стэмкоса официальный «твиттер» «Тампы» и официальный сайт НХЛ.