Вандалы осквернили могилы погибших хоккеистов «Локомотива»

В Ярославле неизвестные осквернили могилы погибших хоккеистов «Локомотива». Об этом на своей странице в «фэйсбуке» написала режиссёр фильма о капитане той команды Иване Ткаченко Елена Михеева.
«Сегодня какие — то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали всё, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди… Может кто видел, нельзя это оставлять безнаказанно. Такое происходит уже не в первый раз...», — написала Михеева.
7 сентября 2011 года в авиакатастрофе под Ярославлем разбилась хоккейная команда «Локомотив». Иван Ткаченко, как и другие хоккеисты, был похоронен на Леонтьевском кладбище. Выход фильма о спортсмене запланирован на осень. В Ярославле планируется провести открытые и закрытые показы.
Взлетел и через несколько секунд разбился. События 7 сентября 2011 года
Шесть лет назад в 16:00 под Ярославлем разбился самолёт Як-42, в котором находились хоккеисты, тренеры и персонал «Локомотива».