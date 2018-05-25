Строльман: игроки «Тампы» не смогли показать всё, на что способны

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Антон Строльман прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3-4) в финале Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Когда оглядываешься на серию целиком, мы забрали некоторые игры тогда, когда они давили, но не смогли найти путь к воротам. Мы победили таким образом несколько раз. Заслужили ли мы победу, глядя на большую картинку? Я не знаю. Я считаю, что они провели очень сильную серию, а мы не смогли показать всё то, на что способны», — цитирует Строльмана официальный сайт НХЛ.