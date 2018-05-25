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Защитник Динар Хафизуллин стал лучшим распасовщиком чемпионата мира—2018

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Защитник Динар Хафизуллин стал лучшим распасовщиком чемпионата мира—2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Защитник сборной России Динар Хафизуллин оказался лучшим распасовщиком прошедшего чемпионата мира—2018.

Процент точных передач игрока обороны питерского СКА составил 74,02. Вторую позицию занял Райан Пулок из сборной Канады, его показатель – 71,43%. В топ-10 также вошли ещё два российских хоккеиста. Егор Яковлев на ЧМ-2018 пасовал с точностью 65,74%, а Никита Нестеров – 65,32%.

Напомним, сборная России осталась без медалей прошедшего в Дании мирового первенства, уступив в четвертьфинальном матче команде Канады.

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