Куинн – о назначении в «Рейнджерс»: я не мог упустить такой шанс

Новый главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, почему согласился возглавить команду. 51-летний специалист последние пять лет работал в NCAA, возглавляя университетскую команду Бостона.

«Я не хотел уходить оттуда. Но это не означало, что я не уйду. Команда из года в год играла всё лучше и лучше. Я не стремился к тому, чтобы покинуть Бостонский университет, мне там нравилось. Считаю, что как тренер, я ещё не всё там сделал. Мы проиграли финал в 2015 году, были близки к успеху в последние годы. Мне нравилось работать c командой, нравились мои отношения с игроками. Но от таких предложений не отказываются.

Невероятное чувство. На данном этапе моей карьеры… Я не мог упустить такой шанс. Это вершина профессии тренера. Если провести опрос среди всех тренеров студенческих команд, спрашивая их, какую команду они хотели бы тренировать, все согласятся со мной», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

Куинн в сезоне-2012/13 трудился ассистентом главного тренера «Колорадо Эвеланш», до этого отработав три года наставником фарм-клуба «Лэйк Эри Монстерз» в АХЛ.