Сергей Зиновьев проведёт мастер-класс для Академии хоккея «Ак Барс»

С 29 по 30 мая в Казани пройдёт международная практическая конференция «Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы», которую организуют ФХР и Академия хоккея «Ак Барс».



На конференции выступят Владимир Юрзинов, Олег Браташ, Игорь Захаркин, Ленар Вильданов, Михаил Чеканов, а также генеральный менеджер юношеских сборных команд Финляндии Киммо Ойкаринен.



В рамках конференции 30 мая на «Татнефть Арене» мастер-класс проведет двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Сергей Зиновьев.

ФХР и Академия хоккея «Ак Барс» договорились о сотрудничестве