ФХР и Академия хоккея «Ак Барс» договорились о сотрудничестве

3 апреля в Казани состоялась встреча специалистов Федерации хоккея России и Академии хоккея «Ак Барс». На ней ФХР представила Национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина». Сторонами была достигнута договоренность о сотрудничестве: разработки Академии «Ак Барс» — «Программы по развитию юных хоккеистов» будут использованы в разделах НППХ «Красная машина». Уже разработанные разделы Программы подготовки ФХР будут внедряться в хоккейных школах республики Татарстан.

Федерация хоккея России отмечает, что Татарстан — передовой регион с точки зрения развития хоккея в стране. Специалистами Академии «Ак Барс» проделана большая работа в подготовке и внедрении собственных программ подготовки.

В настоящий момент ФХР и Академия хоккея «Ак Барс» работают над поэтапным введением Национальной программы подготовки хоккеистов во всех школах региона.