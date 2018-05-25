«Ванкувер» подписал контракт новичка с 19-летним форвардом Элиасом Петтерссоном

Клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» подписал контракт новичка с 19-летним нападающим Элиасом Петтерссоном. Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт клуба.

Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 он выступал за шведский «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл 13 встреч и записал в свой актив 19 (10+9) результативных баллов. Также Петтерссон был участником чемпионата мира–2018. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.