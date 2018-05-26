Тренером вратарей «Авангарда» стал Сергей Звягин

Омский «Авангард» на своём официальном сайте объявил, что новым тренером вратарей клуба станет Сергей Звягин. Контракт подписан на два года, ранее специалист четыре сезона работал в «Металлурге» Мг.



«Работа с вратарями – важнейшая часть подготовки, крайне важно для стабильного выступления команды иметь в тренерском штабе опытного специалиста, умеющего выстроить этот процесс.



За Сергея Звягина говорят результаты – он работал с лучшим вратарем плей-офф Василием Кошечкиным, который приводил магнитогорский «Металлург» к чемпионству. За его спиной 20 лет карьеры вратаря, он досконально знает все нюансы и умеет подвести голкипера к матчам в полной готовности», – прокомментировал назначение президент омского клуба Максим Сушинский.



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