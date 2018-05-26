Рутерфорд: сразу сказал, что Флёри станет лидером и лицом «Вегаса»

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутефорд прокомментировал игру экс-вратаря «пингвинз» Марка-Андре Флёри в «Вегас Голден Найтс», который будет играть в финале Кубка Стэнли.



«Флёри самый опытный человек в команде, только он выиграл Кубок три раза. Его все любят, он всегда позитивно настроен, улыбается, готов работать и хочет побеждать. Всё это понятно. Когда мы говорили с Джорджем Макфи в первый раз, я сказал ему: «Он станет лицом вашей команды. Он будет её лидером», — приводит слова функционера The Athletic.

Улыбаемся и машем. «Вегас» может радоваться, что Овечкин выиграл? Праздник в столице США рискует перерасти в излишний оптимизм, ведь впереди маячит грозный «Вегас».