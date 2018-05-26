Савченко: по ходу сезона в «Барысе» был один негатив, отвратительная ситуация

Защитник Роман Савченко прокомментировал свой возможный уход из астанинского «Барыса».



«Ситуация была следующей: агент озвучил наши условия, назвал сумму, причём сумма была не в два раза больше, как заявляют в клубе. Руководство сказало, что это некорректно. Заявлено было фактически следующее: «Мы даём тебе вот такой контракт, и всё. Либо так, либо никак». Я и сказал, что этот контракт подписывать не буду. Понимаете, я не выставлял ультиматум, но я сказал, что в другом клубе у меня есть предложение выгоднее, да и условия лучше предлагают. Это нормальная практика. После этого со мной даже разговаривать не стали. Просто сказали: собирай форму, переезжай в гостевую раздевалку.



Слухи о проблемах команды? Да что говорить, ситуация была отвратительная. Микроклимата в команде не то что не было, его постоянно пытались разрушить извне. Атмосфера была хуже некуда на самом деле. Все мысли были совсем не о хоккее. Ходили и не о том думали. Ни одного слова я хорошего по ходу сезона о хоккеисте не слышал. Ничего позитивного не было. Ни одной позитивной нотки. Один негатив. Этот негатив нас просто уничтожал, угнетал», — цитируют Савченко Vesti. kz.

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