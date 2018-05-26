Астанинский «Барыс» подписал новый контракт с защитником Артемием Лакизой, информирует официальный сайт команды. 30-летний хоккеист подписал двухстороннее соглашение до 30 апреля 2019 года.



В сезоне-2017/18 Лакиза выступал за казахстанский «Номад», набрав 19 (5+14) очков в 43 матчах регулярного чемпионата. В системе астанинского клуба Артемий с 2008 года. В Континентальной хоккейной лиге на счету Лакизы 128 игр и 9 очков. На чемпионате мира в Будапеште Лакиза сделал две результативных передачи в 5 играх.

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