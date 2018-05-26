Хохлачёв: канадцам в матче с Россией на ЧМ-2018 просто повезло

Нападающий московского «Спартака» Александр Хохлачёв рассказал, как проводит свой отпуск.

«Отдохнул, поездил по странам. Сейчас уже начинаю потихоньку тренироваться, готовиться к сезону. У меня уже давно есть тренер, с которым мы не первый год работаем вместе над моими физическими кондициями в межсезонье. Катаюсь не так много – больше времени провожу в зале.



Чемпионат мира — 2018? Смотрел. Наши здорово бились с канадцами. Это была равная игра – считаю, канадцам просто больше повезло. Они реализовали большинство и одержали победу», — цитирует Хохлачёва официальный сайт клуба.