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Хохлачёв: канадцам в матче с Россией на ЧМ-2018 просто повезло

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Хохлачёв: канадцам в матче с Россией на ЧМ-2018 просто повезло
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий московского «Спартака» Александр Хохлачёв рассказал, как проводит свой отпуск.

«Отдохнул, поездил по странам. Сейчас уже начинаю потихоньку тренироваться, готовиться к сезону. У меня уже давно есть тренер, с которым мы не первый год работаем вместе над моими физическими кондициями в межсезонье. Катаюсь не так много – больше времени провожу в зале.

Чемпионат мира — 2018? Смотрел. Наши здорово бились с канадцами. Это была равная игра – считаю, канадцам просто больше повезло. Они реализовали большинство и одержали победу», — цитирует Хохлачёва официальный сайт клуба.

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