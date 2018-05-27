Овечкин – первый с 1979 года левый форвард с шансом получить «Конн Смайт Трофи»

По окончании финальной игры плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» будет определён обладатель награды самому ценному хоккеисту плей-офф Кубка Стэнли — «Конн Смайт Трофи».

Одним из фаворитов в борьбе за трофей является российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он может стать первым обладателем «Конн Смайт Трофи», выступающим на позиции левого крайнего нападающего, с 1979 года. Тогда награду получил форвард «Монреаль Канадиенс» Боб Гейни.

Финальная серия Кубка Стэнли сезона-2017/18 стартует в ночь с 28 на 29 мая по московскому времени, начало первого матча запланировано на 3:00.