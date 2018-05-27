Форвард России U20 Липанов: честь быть капитаном сборной на Кубке Чёрного моря

Нападающий молодёжной сборной России (белые) Алексей Липанов подвёл итоги матча с командой Дании (4:1) на Кубке Чёрного моря.

«Не могу сказать, что начало матча против Дании получилось неудачным. Играли неплохо, просто не забивали свои моменты, в этом компоненте нужно добавлять. Да, ошибки были, но без них никуда. В целом матч был хороший: и двигались, и в тело играли, и бросали много. Конечно, есть над чем работать и в чем добавлять. Главное, что выиграли.



У нас сильная команда, думаю, у всех ребят уровень примерно одинаковый, нет больших различий, каждый может и в пас сыграть, и самостоятельно где-то пролезть. Вчера перед первым матчем тренеры сказали: «Ты будешь капитаном, не подведи». Быть капитаном сборной для меня большая честь, но в то же время и огромная ответственность, ведь надо помогать ребятам, поддерживать, что-то подсказывать. Опыт у меня есть, я был капитаном в прошлом году на юниорском чемпионате мира», — приводит слова Липанова официальный сайт ФХР.