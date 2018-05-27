Молодёжная сборная России повторно переиграла Данию на Кубке Чёрного моря

В очередном матче на «Кубке Черного моря» белый состав молодёжной сборной России уверенно переиграл Данию со счётом 4:1.



Заброшенными шайбами отметились Алексей Липанов, Павел Колыгин, Александр Оськин и Кирилл Слепец.

Турнир в Сочи стартовал вчера, 26 мая. В первом матче дня команда России (белые) одержала разгромную победу над Швейцарией — 9:2. Во второй встрече красный состав молодёжной сборной России переиграл Данию со счётом 7:1.

Сегодня, 27 мая, состоится ещё один матч. Красный состав сборной России сыграет с командой Швейцарией, игра начнётся в 18:30 мск.