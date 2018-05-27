Шэн: тренеры молодёжной сборной ждут от игроков, что они начнут выделяться

Нападающий молодёжной сборной России (красные) Павел Шэн подвёл итоги матча с командой Швейцарии (5:1) на Кубке Чёрного моря.

«Мы выиграли, так что впечатления самые хорошие. Немного, правда, отдали инициативу под конец матча, но ничего страшного, главное – победа. Такой результативный хоккей, который удалось показать в прошлой встрече, будет не всегда. Сегодня чуть не хватило в реализации. Тренеры на этом турнире внимательно смотрят нас, хотят увидеть что-то особенное в действиях. Поэтому мы должны выделяться», — цитирует Шэна официальный сайт ФХР.