Молодёжная сборная России повторно выиграла у Швейцарии на Кубке Чёрного моря

В очередном матче на «Кубке Черного моря» красный состав молодёжной сборной России уверенно переиграл Швейцарию со счётом 5:1.



Заброшенными шайбами отметились Павел Шэн, Ярослав Алексеев, Никита Аноховский, Евгений Каницкий и Иван Чехович.

В первом матче дня команда России (белые) одержала победу над Данией — 4:1.

Таким образом, после двух игровых дней лидирует команда Россия (красные), следом расположились «белые», третье место занимает сборная Дании, замыкает турнирную таблицу команда Швейцарии.