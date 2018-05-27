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Молодёжная сборная России повторно выиграла у Швейцарии на Кубке Чёрного моря

Молодёжная сборная России повторно выиграла у Швейцарии на Кубке Чёрного моря
Хоккей / Прочие

В очередном матче на «Кубке Черного моря» красный состав молодёжной сборной России уверенно переиграл Швейцарию со счётом 5:1.

Заброшенными шайбами отметились Павел Шэн, Ярослав Алексеев, Никита Аноховский, Евгений Каницкий и Иван Чехович.

В первом матче дня команда России (белые) одержала победу над Данией — 4:1.

Таким образом, после двух игровых дней лидирует команда Россия (красные), следом расположились «белые», третье место занимает сборная Дании, замыкает турнирную таблицу команда Швейцарии.

Сегодня молодёжная сборная России проведёт очередные матчи Кубка Чёрного моря
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