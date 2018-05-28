Челиос: в финале Кубка Стэнли Овечкин будет готов умереть за свою команду

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Челиос считает, что для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина финальная серия НХЛ с «Вегас Голден Найтс» является последним шансом выиграть Кубок Стэнли.

«Возможно, для Овечкина это будет решающая серия в карьере. Он очень изменил свою игру в нынешнем чемпионате НХЛ, стал больше играть на команду. Видно, насколько важно для Александра сломать эту серию неудач «Вашингтона». Возможно, это последний для него шанс выиграть Кубок Стэнли. Поэтому он готов умереть за свою команду. Не зря он проводит один из самых результативных сезонов в карьере», — цитирует Челиоса «Известия».

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Начало первой игры запланировано на 20:00 по времени Восточного побережья США (по московскому времени — на 3:00 следующего дня).

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