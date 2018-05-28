Крылов: Хартли добивался успехов везде, где бы ему ни приходилось работать

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал назначение Боба Хартли на должность главного тренера.

«Спешка в принятии решения по кандидатуре главного тренера «Авангарда» для нас была исключена. Мы тщательно анализировали возможности каждого кандидата, стараясь понять, за счёт чего он может сделать нашу команду лучше, чем может усилить клуб. И в конце концов остановились на кандидатуре Боба Хартли. С канадским специалистом мы сошлись в понимании стратегии развития клуба. Наша цель — сделать Омск центром сибирского хоккея, мы хотим делать ставку на своих воспитанников, которые пройдут путь от академии до главной команды, а также на привлечение звёзд, которые обогатят клуб опытом и помогут раскрыться нашим молодым талантам. Хартли — тренер, умеющий вдумчиво работать с каждым игроком, он выводит на первый план сильные стороны звезд и способен раскрыть молодёжь. Отличительная черта этого наставника — здоровая спортивная злость и стремление всегда побеждать. Наверное, поэтому он добивался успехов везде, где бы ему не приходилось работать — от юниорской лиги до НХЛ и затем в Европе. Верим, что при поддержке руководства, хоккеистов и болельщиков в предстоящем сезоне новый главный тренер «Авангарда» покажет максимум своих возможностей», — цитирует Крылова пресс-служба клуба.