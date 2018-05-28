Макфи: Овечкин не изменился — угрожает в каждом матче и хитует как грузовик

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В 2004 году Макфи, будучи генменеджером «Вашингтона» выбрал Овечкина под первым номером на драфте НХЛ.

«Знаете, я изменений не увидел. Думаю, что он остался таким же, каким и был всегда. В каждом матче от него исходит угроза. В каждом матче он хитует как грузовик. Вне зависимости от победы или поражения, он всегда берёт удар на себя, что помогает его партнерам. В общем, я не увидел изменений. Он много забивает. Проводит много силовых приёмов. Делает то, что ему удаётся лучше всего», — цитирует Макфи официальный сайт НХЛ.