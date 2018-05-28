Сбиса: если «Вегас» хочет добиться успеха, надо лишить Кузнецова пространства

Защитник «Вегас Голден Найтс» Лука Сбиса в преддверии финала Кубка Стэнли прокомментировал игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Первое звено соперника? Арсенал их действий велик и разнообразен. Они могут навредить многими разными способами. Надо всегда за ними следить, не упускать из виду. Надо связывать их по рукам и ногам и действовать в силовой манере. Кузнецов здорово владеет коньком, хорошо контролирует шайбу, организует комбинации. Он очень терпелив при контроле шайбы. Если мы хотим добиться успеха, надо в первую очередь лишить его скорости, времени и пространства», — цитирует Сбису официальный сайт НХЛ.