Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Орпик о финале: многие игроки «Вашингтона» могут снова никогда тут не оказаться

Орпик о финале: многие игроки «Вашингтона» могут снова никогда тут не оказаться
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли. 37-летний американец является единственным игроком в составе «столичных», познавшим опыт победы в финальной серии.

«Ты ценишь каждую новую возможность намного больше. Я надеюсь, что молодые ребята в этой команде это понимают. Многие парни могут никогда снова не оказаться здесь. Нужно наслаждаться моментом, но помнить, что это такой же матч, как и первый в сезоне», — цитирует Орпика официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин против «Вегаса». Удивительный финал, которого не должно было быть
Прочувствуйте момент.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент