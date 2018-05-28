Орпик о финале: многие игроки «Вашингтона» могут снова никогда тут не оказаться

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик прокомментировал выход команды в финал Кубка Стэнли. 37-летний американец является единственным игроком в составе «столичных», познавшим опыт победы в финальной серии.

«Ты ценишь каждую новую возможность намного больше. Я надеюсь, что молодые ребята в этой команде это понимают. Многие парни могут никогда снова не оказаться здесь. Нужно наслаждаться моментом, но помнить, что это такой же матч, как и первый в сезоне», — цитирует Орпика официальный сайт Национальной хоккейной лиги.