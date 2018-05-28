Андрей Марков привёз кубок Гагарина в Воскресенск

Защитник казанского "Ак Барса" Андрей Марков привёз кубок Гагарина в родной Воскресенск. Напомним, коллектив из Татарстана выиграл главный трофей КХЛ, в финале уверенно победив московский ЦСКА со счётом 4-1.



В плей-офф 39-летний Марков принял участие в 19 встречах, записав на свой счёт 3 (1+2) очка при показателе полезности "+5" и 12 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду 22 минуты за игру.

Посмотреть фото можно также в "инстаграме" хоккеиста воскресенского "Химика" Данилы Лащёнова.