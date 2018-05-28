Шопобаев: я пошёл на поводу тренерского штаба, неудача на ЧМ-2018 — моя вина

Генеральный менеджер сборной Казахстана Аскар Шопобаев прокомментировал невыход национальной команды в элитный дивизион ЧМ.



"Понимаю свою ответственность за это. И что здесь я не доработал, это моя неопытность. В первый раз в статусе генерального менеджера пошёл на поводу у тренерского штаба. После первого поражения я хотел собрать собрание. Они сказали, что сами провели. Тренерский штаб, по сути, мне понравился тем, что работал миксом, весь тренерский штаб обсуждал всё вместе, принимали решение совместно. Этим они нашли общий язык с молодёжью, с опытными. Но вот когда после игры со Словенией я собрал весь тренерский состав и первое звено, провели серьёзнейший разбор полётов с нашими звёздами. И я понял, что это надо было сделать раньше. Поэтому вины с себя не снимаю", — цитирует Шопобаева Sports.kz.