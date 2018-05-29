Нападающий «Вашингтона» Коннолли забросил первую шайбу команды в финале плей-офф

В Парадайсе продолжается первый период стартового матча финальной серии Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:1). Счёт во встрече сравнял нападающий гостей Бретт Конноли, подправивший шайбу после броска от синей линии Михала Кемпны.

Шайба была заброшена на 15-й минуте матча. Вторым ассистентом выступил шведский форвард Андре Бураковски, удаление которого в начале встречи реализовал Колин Миллер. Для Коннолли эта шайба стала пятой в нынешнем плей-офф.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.