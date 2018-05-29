Игроки «Вашингтона» забросили 2 шайбы за 42 секунды в финале Кубка Стэнли-2018

В Парадайсе продолжается первый период стартового матча финальной серии Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:2). Гости вышли вперёд на 16-й минуте встречи после точного броска шведского форварда Никласа Бекстрёма.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Ассистентами выступили партнёры по звену — Ти Джей Оши и Якуб Врана. Для Бекстрёма эта шайба стала пятой в нынешнем плей-офф. Отметим, что игроки «Вашингтона» отличились с интервалом в 42 секунды. Сначала успех праздновал ещё один форвард Бретт Коннолли.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.