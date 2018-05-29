«Вегас» — «Вашингтон»: определены три главные звезды первого матча финала

«Вегас Голден Найтс» на домашней арене в Парадайсе победил «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч завершился со счётом 6:4 в пользу хозяев. Счёт в серии 1-0.

Главной звездой матча стал чешский форвард «Вегаса» Томаш Носек, оформивший дубль. Нападающий «рыцарей» стал автором победной шайбы.

Второй звездой признан защитник «Голден Найтс» Ши Теодор, сделавший результативную передачу и завершивший матч с полезностью «+2».

Замкнул тройку лучших ещё один защитник «Вегаса» Дерик Энгелланд, набравший 2 (0+2) очка и также завершивший игру с «+2».

Второй матч финальной серии чемпионата НХЛ состоится послезавтра, 31 мая, в Парадайсе. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.