Кузнецов — 1-й игрок в НХЛ c Кубка Стэнли-2010 с очками в 11 матчах подряд

«Вегас Голден Найтс» на домашней арене в Парадайсе победил «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч завершился со счётом 6:4 в пользу хозяев. Счёт в серии 1-0.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Для Кузнецова этот матч стал 11-м подряд, в котором ему удалось набрать очки. Всего в активе российского форварда стало 25 (11+14) очков в 20 матчах. Он стал первым игроком в Национальной хоккейной лиге, кому удалось набрать очки в 11 играх плей-офф кряду, начиная с 2010 года, когда подобное достижение покорилось Джонатану Тэйвзу (13) и Йохану Франзену (12).

Видео передачи Кузнецова можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.