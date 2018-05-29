«Вегас» — «Вашингтон»: Уилсон вывел гостей вперёд, на счету Овечкина пас

В Парадайсе продолжается третий период стартового матча финальной серии Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:4). Гостям удалось выйти вперёд на 42-й минуте встречи усилиями нападающего Тома Уилсона, который подправил шайбу в ворота после броска капитана команды Александра Овечкина.

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Вторым ассистентом выступил ещё один российский нападающий Евгений Кузнецов. Для Уилсона эта шайба стала четвёртой в нынешнем плей-офф, Овечкин сделал 11 голевую передачу, Кузнецов — 14-ю.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.