Галлан — о нарушении Уилсона: его надо было удалять до конца матча

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (6:4) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года прокомментировал работу главных арбитров Марка Жоанетта и Веса Макколи. В частности, канадский специалист обратил внимание на нарушение правил со стороны силового форварда «Вашингтона» Тома Уилсона, который в середине третьего периода применил жёсткий силовой приём против лидера «рыцарей» Джонатана Маршессо. Арбитры матча оценили фол Уилсона малым штрафом.

«Судейство было выдающимся, но момент с Уилсоном. Если смотреть повтор момента, то лично моё мнение, что его надо было удалять до конца матча», — цитирует Галлана Scouting The Refs.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.