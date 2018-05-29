Шайба попала в лицо Овечкину, когда он находился на лавке для запасных

«Вегас Голден Найтс» на домашней арене в Парадайсе победил «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч завершился со счётом 6:4 в пользу хозяев. Счёт в серии 1-0.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

В середине первого периода неприятный эпизод произошёл с участием капитана «столичных» Александра Овечкина. Шайба попала ему в лицо, когда он находился на лавке для запасных.

Видео момента можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Второй матч финальной серии чемпионата НХЛ состоится послезавтра, 31 мая, в Парадайсе. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.