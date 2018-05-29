Джонатан Маршессо обновил рекорд НХЛ, который ранее принадлежал Игорю Ларионову

«Вегас Голден Найтс» на домашней арене в Парадайсе победил «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч завершился со счётом 6:4 в пользу хозяев. Счёт в серии 1-0.

Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо отметился результативной передачей. Всего на счету канадского хоккеиста стало 19 (8+11) очков в 16 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли Таким образом, он установил новый рекорд по очкам среди игроков для команд, проводящих свой первый плей-офф в истории. Ранее его делили Джуд Друэн («Нью-Йорк Айлендерс»-1975) и Игорь Ларионов («Сан-Хосе Шаркс»-1994), набравшие по 18 очков.