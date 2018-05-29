Хартли — о назначении в «Авангард»: первым, кто мне позвонил, был Илья Ковальчук

Новый главный тренер «Авангарда» Боб Хартли сообщил, что к его назначению в омский клуб имеет прямое отношение российский нападающий Илья Ковальчук, с которым они вместе работали в «Атланте Трэшерз».

«Первым, кто мне позвонил, был Илья Ковальчук. И он очень помог мне. Затем уже был разговор с Александром Крыловым. Вы наверное все прекрасно знаете о моих отношениях с Кови. И о том, как я его уважаю. Мы в тот момент находились в Хернинге. Он позвонил мне сразу после одной из игр. Поздравил и сказал: «Люди из «Авангарда» хотят видеть тебя главным тренером. Александр – мой хороший друг. Тебе стоит там поработать, потому что это сильный клуб, отличная организация. Он очень сильный менеджер, ты не пожалеешь.

Конфликт с Ковальчуком в НХЛ, когда я выставил его из раздевалки? Какой же это конфликт? Это абсолютно нормально. Он опоздал на собрание. Что я должен был делать? Это не конфликт. В этом заключается работа тренера. И для него это стало уроком. Знаете, это как когда мама не отпускает вас гулять, говорит, чтобы вы не выходили из своей комнаты, потому что провинились. Вот Илья тогда – провинился. Нарушил командные правила. Чего делать нельзя. Это часть игры, таковы её законы. Именно таким образом ты и создаёшь хоккейную культуру в команде.

Посмотрите на карьеру Ковальчука – она уже очень хороша. И я очень горжусь тем, что приложил к ней руку, когда он был совсем молод. Так что это не конфликт никакой. Это ситуация, в которой тренер обязан поступать именно так. Потому что если ты никак не реагируешь – значит, в команде больше нет правил. А если нет правил, нет больше и дисциплины. Так что в этом нет ничего особенного. Любой тренер, который уважает своих игроков, который уважает болельщиков, понимает, что ему нужна дисциплина», – сказал Хартли.