Мозер: новость об интересе «Динамо» понравилась, подбирается сильный состав

Нападающий московского «Динамо» Евгений Мозер прокомментировал свой переход в клуб. Хоккеист пополнил состав бело-голубых в результате обмена с «Торпедо».

«О том, что с московским «Динамо» ведутся переговоры, я узнал от своего агента, ну а спустя некоторое время появилась информация об обмене. Конечно, новость о том, что мной заинтересовался такой прославленный клуб мне очень понравилась, это всегда приятно. Слышал о трансферной политике бело-голубых, подбирается очень сильный состав. С некоторыми ребятами мы уже играли вместе, поэтому я думаю, что проблем с адаптацией в коллективе не будет», — приводит слова Мозера официальная страница клуба в «ВКонтакте».