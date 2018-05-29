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Беттмэн — о возможном бойкоте в НХЛ: нам не нужны производственные конфликты

Беттмэн — о возможном бойкоте в НХЛ: нам не нужны производственные конфликты
Хоккей / НХЛ

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал возможность очередного бойкота в НХЛ.

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"Новое коллективное соглашение? мы не без основания рассчитываем на совместную работу с профсоюзом игроков над этим соглашением, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в нашей лиге ради болельщиков, хоккеистов и всех тех, кто работает в клубах. Нам меньше всего нужны производственные конфликты. Нам нужна стабильность в долгосрочном плане, и мы все сделаем, чтобы достичь этого, — цитирует Беттмэна официальный сайт лиги.

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