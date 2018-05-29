ЦСК ВВС назначил нового тренера и будет фарм-клубом «Нефтехимика»

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС подписал нового главного тренера — им стал Александр Соколов. Уроженец Куйбышева, воспитанник самарского хоккея. В прошлом сезоне (с мая по ноябрь 2017) он возглавлял клуб ВХЛ «Сарыарка» (Караганда).



Спортивным директором ХК ЦСК ВВС назначен известный самарский специалист, бывший тренер ЦСК ВВС и молодёжной тольяттинской "Ладьи" Владимир Александрович Шиханов. Кроме того самарский клуб заключил соглашение о сотрудничестве с командой КХЛ "Нефтехимик" (Нижнекамск).