Р. Смит: «Вегас» и «Вашингтон» кормили контратаки друг друга частыми потерями

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит подвёл итоги первого матча серии с "Вашингтон Кэпиталз" (6:4).



"Показалось, что шайба скакала куда ей вздумается. Обе команды отлично владеют переходом от обороны к атаке, и из-за того, что и мы, и они постоянно теряли шайбу на чужой синей линии, и получился этот обмен шансами. Это не тот хоккей, в который мы хотели бы играть. Хорошо, что выиграли, но мне показалось, что обе команды просто подкармливали контратаки друг друга частыми потерями", — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Овечкин-невидимка. «Вашингтон» начал финал с поражения Первая кровь сумасшедшего финала. Лидер в стартовом матче менялся четыре раза — такого не было никогда в истории.