Маршессо: «Вегас» был недостаточно хорош, но в сухом остатке — победа

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (6:4) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года выразил недовольство игрой своей команды в обороне.



"Я считаю, что мы были недостаточно хороши. Обычно мы играем более плотно и дисциплинированно в средней зоне, а сегодня подарили им слишком много голевых моментов. Но вышло так, как вышло, и в сухом остатке победа — самый важный итог", — приводит слова Маршессо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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