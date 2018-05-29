Ларкин: Ковальчук — желанный игрок в НХЛ, вижу для него пять отличных вариантов

Североамериканский журналист Мэтт Ларкин поделился мнением о возможных вариантах для форварда Ильи Ковальчука, который возвращается в НХЛ.



«Ковальчук продолжает оставаться желанным игроком в НХЛ. У него была потрясающая результативность здесь, но, вернувшись в КХЛ, он не сбросил оборотов и продолжил покорять рекорды и выигрывать трофеи. Но останется ли он доминирующим игроком в 35 лет? Тем не менее это не должно стать серьёзной помехой. Не факт, что Илья будет похож на Ягра, но всё же он продолжает оставаться в расцвете сил. КХЛ — вторая лига в мире, с высоким уровнем конкуренции, и там Ковальчук не мог играть вполноги. Итак, куда же ему перейти?



"Айлендерс" — хороший вариант, там теперь Ламорелло, который хорошо знает Илью. "Даллас" мог бы взять Ковальчука, потому что ему остро необходимы результативные крайние нападающие. "Флориде" нужен опытный форвард, который добавит надёжности. Для "Бостона" Ковальчук идеальный вариант — мощный игрок, умеет не только забивать, но и добавлять в "физике". "Лос-Анджелесу" он бы тоже пригодился. Два чуть менее возможных решения — "Каролина" и "Вегас"», — цитирует журналиста The Hockey News.

Уехал звездой – вернётся генменеджером? Кем станет Ковальчук после НХЛ У Ильи есть все предпосылки вырасти в большого управленца.