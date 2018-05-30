Бывший защитник «Магнитки» и «Спартака» Вилле Лаюнен станет игроком «Куньлуня»

Как стало известно «Чемпионату», финский защитник Вилле Лаюнен продолжит свою карьеру в «Куньлунь Ред Стар».

30-летний Лаюнен в минувшем сезоне выступал за «Спартак». Он сыграл 52 матча в регулярном чемпионате, в которых забросил 6 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности «-2». В плей-офф на счету защитника 1 результативная передача в 4 играх при показателе полезности «-4».

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал в составе магнитогорского «Металлурга» и «Йокерита». В общей сложности он принял участие в 256 матчах и набрал 102 (32+70) очка при полезности «-21» и 86 штрафных минутах.

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