«Авангард» объявил о заключении контракта с Сергеем Широковым

«Авангард» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с Сергеем Широковым. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 32-летний нападающий выступал за СКА. В 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 41 (19+22) очка при показателе полезности «+25». В 9 играх Кубка Гагарина на его счету 1 заброшенная шайба и 3 результативные передачи.

В сезонах 2013-2016 Широков уже играл в составе омского клуба. В общей сложности он провёл 116 матчей, забросил 42 шайбы и сделал 39 голевых передач.

В КХЛ помимо СКА и «Авангарда» хоккеист также выступал в составе ЦСКА. Всего в его послужном списке 453 матча, в которых он набрал 293 (125+168) очка. В составе сборной России Широков стал олимпийским чемпионом 2018 года.