Подписан меморандум между ФХР и академией «Ак Барса»

Сегодня, 30 мая, в Казани в рамках Международной практической конференции «Национальная программа подготовки хоккеистов "Красная Машина": Философия и базовые принципы» состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Федерацией хоккея России и Академией хоккея «Ак Барс».

В подписании приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной Роман Ротенберг, генеральный директор ПАО «Татнефть», президент ХК «Ак Барс», президент Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов и руководитель рабочей группы по разработке стратегий развития детско-юношеского хоккея в Республике Татарстан Дамир Шавалеев.

«В Казани очень многое делают для хоккея. Этот вид спорта популярен в республике. Хочу поблагодарить президента Республики Татарстан Рустэма Минниханова, президента клуба Наиля Маганова. Ещё раз поздравляю "Ак Барс" с завоеванием Кубка Гагарина. Главное сейчас — развитие молодых хоккеистов. Методика ФХР "Красная Машина" и ваша методика помогут нам развиваться дальше, чтобы у нас появлялись новые Капризовы, Гусевы, Панарины», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В рамках меморандума предполагается взаимное сотрудничество по следующим направлениям: проведение конференций, мастер-классов, семинаров для развития профессиональных навыков специалистов с использованием инструментов Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина».

Также стороны планируют организовывать и проводить совместные мероприятия по реализации обучающих программ для тренерских кадров и спортивных судей по хоккею.

Федерация хоккея России будет оказывать помощь Академии хоккея «Ак Барс» в создании и реализации программ подготовки юных хоккеистов.