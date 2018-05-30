Третьяк: специально даём Воробьёву контракт «2+2», чтобы был стимул работать

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал предстоящее утверждение Ильи Воробьёва на посту главного тренера национальной команды.

«Воробьёв представил нам программу подготовки. Мы готовы подписать контракт по схеме «2+2». Тренерский штаб остаётся в полном составе. Специально даём сначала два года, чтобы был стимул работать, а потом ещё два, если всё будет хорошо. Всё это делается для стимула, чтобы они понимали, что если будешь хорошо работать и если будут успехи, то тогда будет ещё два года.

Что считать успехом? Чемпионат мира, Олимпиада – это успех. Евротуры нужны для обкатывания молодёжи, посмотреть, кто в каком состоянии находится из игроков. Это не критерий, но тоже оценка, потому что международный уровень», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.