«Слован» объявил о заключении контракта с нападающим сборной Словакии Лампером

«Слован» в своём официальном «твиттере» объявил о заключении контракта с нападающим сборной Словакии Патриком Лампером. Соглашение рассчитано на один сезон.

Лампер в минувшем чемпионате провёл за «Слован» только 9 матчей, набрав 4 (2+2) очка при показателе полезности «-3». Большую часть сезона он отыграл за клуб чемпионата Словакии «Банска-Быстрица», записав в свой актив 15 (6+9) баллов в 42 встречах.

В составе национальной команды Лампер стал участником Олимпийских игр 2018 года. 25-летний нападающий сыграл 4 матча и не набрал очков. В составе молодёжной сборной Словакии Лампер принимал участие в чемпионате мира 2012 года.